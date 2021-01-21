"В четверг полностью возобновилась работа двух международных аэропортов страны, которые обслуживают коммерческие рейсы. Для въезда иностранные путешественники обязаны предоставить отрицательные тесты на COVID-19, полученные не ранее 96 часов до вылета", — пишут СМИ.

Помимо этого туристам нужно будет сдать повторный анализ по прибытии в отель. Если поездка продлится более недели, понадобится и третий тест на COVID-19. Если какой-либо из анализов окажется положительным, есть два пути: бессимптомные туристы пройдут самоизоляцию в отеле, а остальных направят на лечение в госпитали.

По прибытии на Шри-Ланку туристы смогут проживать в специально отведенных гостиницах отдельно от местных жителей. Таких отелей 55.

Всего правительство страны организовало 14 "туристических зон", пределы которых путешественникам покидать нельзя. В первые две недели туристов обязаны сопровождать в поездках официальные лица.

Визу для посещения страны можно оформить только онлайн, по прибытии этого сделать не получится. Предварительно туристам надо будет забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты и медицинскую страховку, которая обойдется в $12.

Шри-Ланка объявила о возобновлении международных путешествий вопреки растущей заболеваемости населения COVID-19. По состоянию на 21 января там зарегистрировано свыше 55 тыс. случаев коронавируса, суточный прирост – 770. Экономика Шри-Ланки, как и многих других стран Юго-Восточной Азии, сильно пострадала из-за прекращения туризма.

В 2019 году Шри-Ланку посетили 86,5 тысяч российских туристов. В 2020 году в стране рассчитывали встретить 100 тысяч россиян, но планы нарушила пандемия.