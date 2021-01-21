"На данный момент у нас нет каких-либо причин не верить, что Олимпийские игры в Токио не стартуют — 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио", — сказал он.

"Вот почему "плана Б" нет и вот почему мы полностью привержены задаче сделать эти игры безопасными и успешными", — отметил он.

Ранее на этой неделе премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил решимость провести Летние Олимпийские игры в Токио по плану, тем самым продемонстрировав победу над эпидемией коронавируса COVID-19.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

Однако, по информации западных СМИ, как показывают социологические опросы, примерно 80% японцев полагает, что Олимпиада не состоится или ее не следует проводить.

"Киодо" отмечает, что в Токио и других районах страны отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в стране заразились им свыше 339 тыс. человек, более 4,6 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели 264 тыс. 987 человек.