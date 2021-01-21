"Сезон 2021 года не будет похож ни на 2019-й, ни на 2020-й. Огромнейшее количество вопросов, на которые на данный момент никто не ответит. Например, непонятно, что будет на границе с Украиной, откуда мы получали под 1 млн туристов в год", — сказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Также непонятно, насколько активным будет внутренним туризм. По словам главы крымского отделения Российского союза туриндустрии Бориса Зелинского, это будет зависеть от жесткости ограничений на зарубежных курортах, курса валюты, частоты авиарейсов, погоды.

"Мне кажется, что в Крыму не будет такого ажиотажного спроса, как в августе и сентябре прошлого года. Думаю, будет сезон среднего уровня. Те, кто привык отдыхать в Турции и Греции, если они будут открыты, скорее всего, туда и поедут", — сказал собеседник агентства.

Между тем председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей считает, что среди желающих отдохнуть на море найдутся те, кто побоится ехать на зарубежные курорты в современных условиях.

"Гости говорят, что есть одно серьезное неудобство, связанное с поездкой за границу: если ты там заболел, то придется выдержать двухнедельный карантин. Поэтому, мне кажется, этот год пока еще будет в пользу Крыма, в пользу внутреннего туризма", — пояснил эксперт.

По его словам, некоторые отельеры уже отмечают активные бронирования на сезон. Кроме того, простимулировать спрос могло бы продление программы кэшбэка.

Эксперты надеются, что к марту, когда туркомпании начинают заключать контракты, ситуация прояснится. В частности, для них важно понимать, будет ли возможен деловой и событийный туризм, как будут работать детские лагеря, и сколько средств выделят на путевки по страховкам. При этом они опасаются, что ужесточат правила для отельеров: рекомендации Роспотребнадзора могут сделать требованиями, что усложнит работу.

За 2020 год, когда вводились жесткие ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек. При этом август показал рост на 15%, а сентябрь — на 40%.