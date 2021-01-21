"Я оцениваю решение властей, как абсолютно органичное, жалко, что только сейчас, потому что мне кажется, что мы могли вообще не закрываться, но здорово, что мы открываемся, все рады и счастливы этому", — прокомментировала решение Минкультуры РФ об открытии музеев директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.

Комментируя ограничения по заполняемости залов, введенные после открытия из-за коронавируса, она отметила, что Пушкинский музей "как существовал с 50% до закрытия, так и сейчас будет существовать". "Все тоже самое, все покупают билеты онлайн, регистрируются на определенное время, приходят. Онлайн же все экскурсии, все лекции. Поэтому только приходить и получать удовольствие", — добавила собеседница агентства.

Также она сообщила, что музей продолжит работу с посетителями в онлайн режиме. Все онлайн-проекты музея будут сохранены.

"Они не просто сохранены, мы их расширяем значительно и меняем, и усовершенствуем, это параллельная работа, которая теперь всегда будет вестись, потому что онлайн-проекты связаны немного с другим содержанием и с другим форматом, немного иным, чем офлайн. И вот эта возможность балансировать между разными возможностями, мне кажется, очень важна. Мы сильно расширили онлайн присутствие и сейчас формируем новую сетку онлайн-режимов, где будут экскурсии на 8-10 минут, где будут экскурсии на 22 минуты максимально, где есть совсем короткие событийные экскурсии", — сказала Лошак.

В свою очередь начальник управления по связям с общественностью Государственного Исторического музея Мария Лемигова в разговоре с агентством сообщила, что музей готов к возвращению посетителей, при этом массового наплыва зрителей в первые дни не ожидает.

"Конечно же, мы ждали этого решения и очень рады тому, что нам наконец позволено продолжить работу, пусть даже и в неком ограниченном формате. Мы не наблюдали полной заполняемости залов с момента открытия в летний период, у нас даже четверть залов не была заполнена, поэтому мы не видим большой проблемы в этом плане, массового наплыва, конечно же, мы не ожидаем", — сказала Лемигова.

По ее словам, посетители музея стараются заранее планируют свой культурный досуг и все-таки стараются соблюдать те меры безопасности, которые существуют. При этом музей в ближайшее время " не планирует массовых акций, каких-то специальных мероприятий, которые будут способствовать увеличению количества посетителей, мы просто начинаем работу в обычном режиме".

Говоря об онлайн-работе музея, она отметила, что "безусловно мы продолжим и нашу работу в онлайн, потому что как показал опыт, это совершенно разные аудитории".

"К нам за время пандемии, и за время вынужденного закрытия музея присоединилась большая аудитория наших региональных зрителей, поэтому для нас очень важно продолжать эту работу. Но и кроме того мы прекрасно понимаем, что очень многие москвичи сейчас откладывают посещение музеев и по состоянию здоровья, и потому что не хотят сейчас рисковать здоровьем, в любом случае все наши онлайн-проекты будут продолжены. Также, как и будут продолжены онлайн-экскурсии, онлайн-лекции", — добавила она.

По словам Лемиговой, проведение онлайн-лекций в момент закрытия стало неплохим дополнительным источником дохода для музея. "Онлайн позволил узнать о музее как можно большей аудитории, которая не посетила бы исторический музей в ближайшее время", — добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что федеральные музеи в Москве могут вернуться к работе с посетителями с 22 января при условии 50% заполняемости залов.