"Всего в обновление вокзала и станции, создание условий как для пассажиров, так и для работников вложено более 200 млн рублей. Уверен, что жители поселка и туристы, которых в Тягуне становится все больше, по достоинству оценят преобразившийся вокзал", — приводятся в сообщении слова начальника ЗСЖД Александра Грицая.

Новый вокзал способен одновременно обслуживать 100 пассажиров.

"Поселок Тягун расположен в самом сердце Салаирской тайги. Он привлекает огромный интерес тех, кто любит красивую природу, активный образ жизни, профессионально занимается спортом. (...) В результате проведенных здесь мероприятий и дальнейшего развития спортивно-туристского кластера, конечно, количество людей, приезжающих в Тягун отдыхать, заниматься спортом, будет увеличиваться", — считает глава региона Виктор Томенко.

Поселок Тягун является новым местом развития массового спортивного туризма в регионе. На территории горнолыжного комплекса проходит ежегодное спортивное мероприятие "Тягунский марафон". По данным ЗСЖД, на станцию ежегодно прибывают тысячи человек для отдыха и занятий спортом.