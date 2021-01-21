Норму предлагается ввести с 1 июля 2021 года.

В настоящее время установленная ЕЭК норма предусматривает ограничение на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования на уровне не более 25 кг или 500 евро.

Новая редакция, предложенная Минфином, предполагает этот порог установить для однократного ввоза товаров личного пользования в течение календарного месяца. При втором и последующем случаях ввоза товаров одним физическим лицом в течение одного календарного месяца стоимость товаров не должна превышать "сумму, эквивалентную 50 евро, и (или) вес не превышает 10 кг", говорится в проекте документа.

Минфин указывает, что в текущая редакция правил беспошлинного ввоза допускает злоупотребления, когда товары, якобы предназначенные для личного пользования, ввозятся с коммерческими целями.

"Анализ перемещения физическими лицами товаров на российском участке таможенной границы Евразийского экономического союза свидетельствует об использовании действующих норм, установленных в отношении товаров для личного пользования, для ввоза товаров, которые в действительности предназначены для торговой деятельности. При этом выявление коммерческого предназначения ввозимых физическими лицами товаров на этапе таможенного декларирования практически невозможно, поскольку стоимость и вес багажа, ввозимого отдельным физическим лицом, не превышает необлагаемых норм, а ассортимент багажа подбирается таким образом, чтобы в нем не содержалось товаров одного наименования и одного размера в количествах, превышающих разумные потребности физического лица", — отмечается в справке к документу.

Минфин в своем предложении ссылается на международную практику. В частности, в Евросоюзе товары для личного пользования могут ввозиться в сопровождаемом багаже автомобильным транспортом или в пешем порядке без уплаты таможенных пошлин, налогов, при стоимости в пределах 300 евро. При этом не облагаемые таможенными платежами нормы могут применяться в отношении одного лица только один раз в сутки.