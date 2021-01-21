Как следует из списка правил для туристов, опубликованного на днях министерством иностранных дел и туризма Сейшельских островов, въезд в страну будет доступен путешественникам со всего мира при условии предоставления сертификата о вакцинировании и отрицательного ПЦР теста на COVID-19. Эти документы должны быть выданы официальными органами этих стран. Десятидневный карантин таким туристам проходить не понадобится.

При этом курс вакцинации должен быть завершен полностью – гостям нужно сделать две прививки, а потом еще подождать 14 дней.

Перед поездкой туристам старше 18 лет необходимо будет загрузить сертификат о вакцинировании, тест ПЦР, а также свои паспортные данные и информацию о рейсе и отеле на специальный правительственный портал, а также оплатить их рассмотрение. Это стоит 45 евро, в случае срочного рассмотрения в течение часа – 90 евро. Без получения документа Health Travel Authorization (HTA) вылет на Сейшелы будет невозможен. Заявление на получение HTA можно подать в период от 72 до 1 часа до вылета. Его рассмотрение в несрочном порядке занимает около трех часов.

В правилах также отмечается, что туристам нужно забронировать размещение в одобренной правительством гостинице, гестхаусе или апартаментах – в перечне их 532.

Как отмечается, въезд на Сейшелы без свидетельств о вакцинации будет закрыт с 28 января как минимум до середины марта – пока в стране не сделают прививки трем четвертям взрослого населения. Вакцинация стартовала в январе.

Всего на Сейшелах зарегистрировано около 750 случаев коронавируса.

Туризм – наиболее важная отрасль экономики Сейшельских островов, ее вклад в ВВП – 65%. При этом 15% населения напрямую заняты в этом секторе. Ослабления ограничительных мер для иностранных путешественников могут стать толчком для экономики.

Сейшелы — архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки, состоящий из 115 островов. Здесь много пляжей, коралловых рифов и заповедников, в которых водятся редкие виды животных, в том числе гигантские черепахи. Туристы любят заниматься здесь дайвингом и снорклингом.