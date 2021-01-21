Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 2,9 млн человек (снижение на 19%), на международных — 176,8 тыс. (снижение в 1,8 раза).

Международное авиасообщение в аэропорту было прекращено в конце марта 2020 года и к настоящему времени не восстановлено.

Наиболее популярными внутренними направлениями в 2020 году стали: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, Казань, Сургут, Тюмень и Уфа. В небольшой период работы международных линий лидером, традиционно, стал Стамбул.

В сообщении отмечается, что в 2020 году аэропорт пережил острый кризис. "Весной в целях безопасности и недопущения распространения коронавирусной инфекции воздушная гавань была вынуждена отправить сотрудников на удаленный режим работы. В то же время были ограничены авиаперевозки внутри страны и полностью закрыты международные", — говорится в сообщении. Вместе с тем уже в начале лета аэропорт вернулся к активной работе.

В 2020 году из Краснодара было открыто 9 новых направлений: в Волгоград (Utair), Сыктывкар и Тамбов (Rusline), в Астрахань, Белгород, Воронеж, Саратов, Мин.Воды, Мурманск ("Азимут"). Также аэропорт принимал вывозные рейсы в Армению, Узбекистан, Таджикистан, Ливан.

Весной текущего года компания планирует приступить к строительству нового аэровокзального комплекса площадью 85 тыс. кв. метров. Его пропускная способность составит 6 млн пассажиров в год, к 2024 году, как ожидается, вырастет до 10 млн человек.

"Базэл Аэро" объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2019 году эти четыре аэропорта вместе обслужили более 16 млн человек.