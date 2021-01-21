"Это долгожданное решение, в особенности для наших музеев и музеев-заповедников, которые полностью приостановили свою работу в конце прошлого года из-за сложной эпидемиологической ситуации. Мы обсуждали с московскими властями тот опыт, который уже наработан в части профилактики распространения коронавирусной инфекции, и в текущих условиях он позволит обеспечить посещение учреждений культуры в максимально безопасных условиях", — сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что с 22 января 2021 года на территории Москвы возобновляется работа федеральных музеев, музеев-заповедников и библиотек. Музеи и музеи-заповедники, расположенные в Москве, смогут принимать посетителей как в здании, так и на своей территории при условии единовременной заполняемости не более 50% от допустимого количества.

Кроме того, увеличивается допустимая заполняемость театров и кинотеатров, а также разрешается проведение зрелищных, выставочных, просветительских и иных культурно-досуговых мероприятий при условии, что количество посетителей не будет превышать 50% общей вместимости помещений.

Наряду с дистанционным обслуживанием федеральные библиотеки возобновляют прием посетителей в зданиях при условии нахождения в них не более 50% человек от общей вместимости.

Аналогичная заполняемость при проведении мероприятий (до 50 %) устанавливается для театров, концертных залов и кинотеатров. Кроме того, с 22 января возобновляется очная работа детских школ искусств и творческих учебных заведений.

"Мы приветствуем возвращение наших юных талантов в детские школы искусств. Этот вопрос также детально прорабатывался с нашими коллегами из департамента культуры Москвы. В адрес министерства приходило множество обращений от родителей по этому поводу, и мы прекрасно понимаем, что дистанционное обучение в сфере творческого образования не может заменить личное общение с педагогом", — уточнила Любимова.