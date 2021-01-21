Он отметил, что в селфи-музее зритель является непосредственным участником выставки и автоматически распространяет это искусство вокруг себя.
"В необычном музее представлены не предметы искусства или исторические артефакты, а фотолокации для селфи. Новый музей расположен в дизайн-резиденции Flacon1170 курорта "Роза Хутор" и предназначен для генерации самого популярного направления — создания фото для социальных сетей", — подчеркнул Мясников.
По его словам, общая площадь селфи-музея "Мемо" составляет почти 200 кв. м, где располагается 11 модных фотолокаций с профессиональным светом.
"Создавая селфи-музей на курорте "Роза Хутор", мы сразу думали о мерах безопасности актуальных для 2021 года. Помимо обязательных мер, рекомендованных Роспотребнадзором, фотолокации были сделаны больше, чем обычно, чтобы гости музея могли находиться на безопасном расстоянии друг от друга", — отметил организатор.