"Формат селфи-музеев уже давно популярен в Японии, Америке, Европе, и вот, наконец, пришел в Россию. Он является отражением реальных перемен, происходящих в музейном мире прямо сейчас. В эпоху соцсетей искусство, которое фотографируют, стремительно завоевало популярность и это изменило подход к выбору произведений для экспонирования, а также созданию выставок", — рассказал "Интерфаксу" организатор селфи-музея Сергей Мясников в четверг.

Он отметил, что в селфи-музее зритель является непосредственным участником выставки и автоматически распространяет это искусство вокруг себя.

"В необычном музее представлены не предметы искусства или исторические артефакты, а фотолокации для селфи. Новый музей расположен в дизайн-резиденции Flacon1170 курорта "Роза Хутор" и предназначен для генерации самого популярного направления — создания фото для социальных сетей", — подчеркнул Мясников.

По его словам, общая площадь селфи-музея "Мемо" составляет почти 200 кв. м, где располагается 11 модных фотолокаций с профессиональным светом.

"Создавая селфи-музей на курорте "Роза Хутор", мы сразу думали о мерах безопасности актуальных для 2021 года. Помимо обязательных мер, рекомендованных Роспотребнадзором, фотолокации были сделаны больше, чем обычно, чтобы гости музея могли находиться на безопасном расстоянии друг от друга", — отметил организатор.