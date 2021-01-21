Разработкой путеводителя занимается экскурсионное бюро "Тобольские ворота" Центральной городской библиотеки. В маршрут, который будет предложен жителям Омска и туристам, войдут городские достопримечательности, описанные в романе "Записки из Мертвого дома", малоизвестные омские адреса Достоевского.

"Путеводитель подскажет информацию о том, как в городе увековечили память о Федоре Михайловиче, какие сохранившиеся здания являются свидетелями его пребывания в Омске, по каким произведениям автора ставили спектакли городские театры, имена омичей, которые помогли писателю пережить четыре года каторги и многое другое", — говорится в сообщении.

Тем, кто предпочитает традиционным экскурсиям городские приключения, а пешим прогулкам на небольшие расстояния — передвижение на собственном автомобиле, будет предложен автоквест — познавательную интеллект-игру в режиме реального времени.

"Увлекательные поисковые задачи, возможность самостоятельно выбрать уровень сложности маршрута, взглянуть на привычные городские улицы глазами писателя и его персонажей и узнать много нового об Омске Достоевского — все это ждет в рамках автоквеста", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее в правительстве региона сообщали, что в 2021 году к юбилею знаменитого писателя в Омске готовится масштабный информационно-просветительский проект. В рамках акции "Время Достоевского" городские библиотеки весь год будут проводить для омичей выставки, виртуальные экскурсии, кинопоказы и викторины.

В 1849 году вместе с другими участниками революционного кружка Петрашевского Достоевский был арестован и приговорен к смертной казни, которая впоследствии была заменена четырехлетней каторгой. В январе 1850 года классика доставили в омский каторжный острог, где он провел четыре года. Здесь он работал на кирпичном заводе, в инженерной мастерской, убирал снег на улицах города. Считается, что именно омский период жизни во многом повлиял на характер и мировоззрение Достоевского, способствовал его становлению как великого писателя. Пережитые впечатления о каторге на основе "Сибирской тетради" он отразил в своих "Записках из Мертвого дома".