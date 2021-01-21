"МДЦ "Артек" открывает свои двери для ребят из регионов, благополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией, начиная со второй смены "На пороге научных открытий", которая стартует 29 января текущего года", — говорится в сообщении.

Какие критерии определяют "благополучность" регионов, в пресс-релизе не уточняется.

При этом отмечается, что "Артек" за прошлый год выработал новые регламенты по предупреждению заражения коронавирусом. Сотрудники центра регулярно тестируются и принимают участие в вакцинации.

Как сообщалось, "Артек" из-за распространения коронавируса отменил весной несколько смен. Прием детей возобновился в июле, но отдохнуть там смогли только дети из Крыма и Севастополя. Жители других регионов приезжали лишь на непродолжительные мероприятия, например, на финал всероссийского конкурса "Большая перемена".

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года признан лучшим в России.