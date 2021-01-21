"Пока динамика хорошая. Лидером по раннему бронированию является Сочи", — подчеркнул он.

По словам президента УАТ, зарубежные направления, в том числе и Турция, пока не пользуются большим спросом у уральцев.

"Темпы крайне вялые, если сравнивать с предыдущими годами раннего бронирования зарубежных направлений", — подчеркнул он.

По данным Мальцева, небольшой спрос на зарубежные направления может быть связан с коронавирусными ограничениями и отсутствием прямых заграничных рейсов из екатеринбургского аэропорта "Кольцово".