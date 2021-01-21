"Ансамбль Рижского вокзала включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Он считается одним из самых примечательных архитектурных творений в Москве и традиционно притягивает взгляды жителей и гостей столицы. Теперь его внешнее и внутреннее убранство стало предметом особой охраны государства", — говорится в сообщении.

Под охрану взято само здание вокзала и примыкающее к нему здание бывшего Музея транспорта (сейчас там библиотека и выставочный зал).

Сообщения о возможном сносе построенного в 1899 году Рижского (тогда — Виндавского) вокзала появились после перевода поездов дальнего следования с него в другие терминалы и обнародования планов РЖД по строительству новой штаб-квартиры и жилья на территории бывшего Рижского грузового двора (РГД).

"Статус объекта культурного наследия обеспечивает Рижскому вокзалу охрану государства. Это значит, что здание пассажирского вокзала, а также примыкающий к нему музей нельзя сносить", — подчеркнул руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.