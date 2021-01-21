Как сообщается в пресс-релизе United Airlines, чистый убыток авиаперевозчика в минувшем квартале составил $1,897 млрд, или $6,39 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью на уровне $641 млн, или $2,53 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил $7 в расчете на акцию по сравнению со скорректированной прибылью на уровне $2,67 на акцию годом ранее. Опрошенные Refinitiv аналитики в среднем ожидали скорректированный убыток в размере $6,6 на акцию.

Операционная выручка United Airlines рухнула на 68,1% и составила $3,412 млрд по сравнению с $10,888 млрд за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал показатель на уровне $3,44 млрд.

Выручка от пассажирских перевозок упала на 75,7%, от грузовых — выросла на 77,2%.

По итогам 2020 года United Airlines получила чистый убыток в $7,069 млрд, или $25,3 в расчете на акцию, против чистой прибыли на уровне $3,009 млрд, или $11,58 на акцию, в 2019 году. По данным FactSet, годовой чистый убыток компании стал максимальным с 2005 года.

Годовая операционная выручка авиакомпании снизилась на 64,5% — до $15,355 млрд. Выручка от пассажирских перевозок за год упала на 70,2%, от грузовых перевозок — выросла на 39,8%.

United Airlines ожидает, что "2021 год будет переходным" и "ориентированным на подготовку к восстановлению" после пандемии COVID-19.

"United возобновила крупные работы по техобслуживанию и капремонт двигателей — эти инвестиции крайне важны для восстановления, когда спрос начнет расти", — говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

По прогнозу United Airlines, в первом квартале 2021 года операционная выручка компании снизится на 65-70% по сравнению с первым кварталом 2019 года. В авиакомпании отметили, что ускоренная вакцинация от коронавируса может привести к улучшению показателя, однако это предположение не учитывается в прогнозе.

United Airlines ожидает, что в январе-марте текущего года перевозочные емкости будут на 51% ниже по сравнению с первым кварталом 2019 года, а объем ликвидности по итогам первого квартала останется примерно на уровне конца 2020 года — около $19,7 млрд.

Авиаперевозчик также прогнозирует, что рентабельность скорректированной EBITDA превысит уровень 2019 года в 2023 году.

Котировки акций United Airlines на дополнительных торгах в среду снизились на 2,7%. Капитализация авиакомпании за последние 12 месяцев рухнула на 45,8% и составляет $13,1 млрд.