Кроме того, колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы, смогут вернуться к обычному режиму работы. Отмечается, что транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми, однако их заполняемость вместе с взрослыми не должна превышать 50%.

Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных мероприятий. При этом количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.

Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.

Также до улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Но если они вакцинируются от коронавируса, их социальные карты будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в транспорте.