Так, 95% пассажиропотока пришлось на внутренние воздушные линии, что связано с действующим с конца марта запретом на международное авиасообщение.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что пассажиропоток на внутренних направлениях по итогам 2020 года составил 558,85 тыс. человек, что на 29,6% меньше показателя 2019 года.

Согласно пресс-релизу, число пассажиров международных авиалиний сократилось в 11 раз, до 29,4 тыс. человек (в 2019 году — 334,5 тыс. пассажиров). Основная часть из них воспользовалась международными перелетами до введения ограничений.

При этом отмечается, что падение пассажиропотока сопровождалось ростом спроса на полеты на российские черноморские курорты, в том числе в зимний период. За 2020 год в Сочи, Симферополь и Анапу из Нижнего Новгорода отправились почти 70 тыс. пассажиров. Регулярные и чартерные полеты выполняли 7 авиакомпаний: "Россия", Red Wings, Nordwind, "Икар", "Уральские авиалинии", Smartavia, "ИрАэро". Частота рейсов на южные курорты РФ доходила до 7 в день.

В июне были возобновлены прямые регулярные рейсы в Минеральные Воды ("ИрАэро"). В рамках расширения региональной маршрутной сети появились рейсы в Саратов ("Азимут") и Новый Уренгой ("ИрАэро").

Также популярностью у пассажиров пользовались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Самару. Частота полетов в аэропорты московского авиационного узла доходила до 10 в день.

Всего за 2020 год прямые регулярные пассажирские перевозки из Нижнего Новгорода выполнялись по 23 направлениям.