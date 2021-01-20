"Поиски гражданки России Елены Федотовой ведутся силами управления уголовного розыска МВД Абхазии совместно с личным составом УВД по Гагрскому району", — говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел республики.

Сообщение о пропаже россиянки поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району и в МЧС республики от подруги Федотовой, жительницы Нижнего Новгорода. По ее словам, женщина пропала 18 января около 22:00.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в ущелье гражданки РФ 1977 года рождения ведут спасатели Гагрского отдела МЧС.

По словам очевидцев, россиянку перед ее исчезновением видели в районе Жоэкварского ущелья.