"Поток отдыхающих не снизился. По прежнему активным спросом пользуются гостиницы, люди бронируют проживание, трансферы. Отказов и отмены броней не было", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что происшествия со сходом лавины достаточно редки для Домбая, "возможно поэтому люди спокойно едут сюда на отдых".

Вместе с тем в "Домбай-туристе" сообщил, что в этом году в сравнении с прошлым годом заметно вырос спрос на отдых в горах Карачаево-Черкесии.

Как сообщалось, в понедельник днем на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара (Домбай) сошла снежная лавина. Под снегом обнаружено тело одного погибшего. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Первоначально сообщалось, что под снегом могут находиться от четырех до 12 человек. Позже было установлено местонахождение четырех туристов, оказалось, что они были на территории курортного поселка и под лавину не попали.

После схода снежной лавины СУ СКР по КЧР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).