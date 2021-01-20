"Думаю, что восстановление туризма начнется с 1 апреля, и мы должны к этому подготовиться. Оздоровление без сомнений произойдет – как благодаря вакцинированию, так и массовому тестированию на COVID-19 в пунктах отправления и прибытия", — цитирует его портал Schengen Visa Info.

Молас подчеркнул, что турбизнес Испании продолжит настаивать на принятии государством срочных мер поддержки – таких, как увеличение финансирования и снижение налогов.

Ранее газета El Pais сообщала, что минувший год стал худшим для туристической отрасли Испании за последние полвека: страну посетили менее 20 миллионов иностранных гостей, а доходы сектора рухнули на 75%.

Также отмечалось, что в 2021 году туризм Испании может восстановиться на 40%, а в 2022 году – на 80%.