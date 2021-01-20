"Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа", — сообщили в российской дипмиссии.

"Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города", — заявили в российском посольстве.

Как сообщают испанские СМИ, по меньшей мере, два человека погибли в результате мощного взрыва в центре Мадрида. На месте работают спасатели и пожарные.

Мощный взрыв прогремел в здании в районе Ла-Латина в центре испанской столицы, три верхних этажа здания сильно разрушены.

Причины взрыва пока неизвестны.