Публикация размещена в аккаунте AA Stews, который посвящен бортпроводникам авиакомпании American Airlines. В видео кенгуренок перемещается по проходу салона, в то время как бортпроводник манит его большой сумкой. Голос за кадром подбадривает животное скорее запрыгнуть в сумку.



На данный момент ролик посмотрели свыше 27 тысяч человек.



Как сообщает Fox News, кенгуренок путешествовал со своим опекуном в салоне самолета PSA Airlines – "дочки" American Airlines из штата Северная Каролина в Вирджинию в рамках программы по сохранению дикой природы.



С 1 февраля на рейсах в США можно будет перевозить в салоне только служебных животных – собак. Ранее правила позволяли брать с собой животных "для эмоциональной поддержки". Так, в 2019 году одна из пассажирок летала с пони. Кроме того, в сети есть видео, как турист направляется на посадку с павлином, сидящим на плече.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AASTEWS Living Life In The Sky (@aastews)