"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево" обратилась гражданка с заявлением о принятии мер к водителю такси, который за поездку из терминала D в терминал B потребовал с нее более 17 тыс. рублей", — сказали журналистам в среду в пресс-службе управления.

Там отметили, что сотрудниками транспортной полиции был установлен и опрошен 38-летний водитель такси. "Он пояснил, что данная сумма складывается из официального тарифа, о чем было сообщено сразу по прибытии в терминал B аэропорта "Шереметьево". Женщина от оплаты не отказывалась, в машине не удерживалась", — сообщили в пресс-службе.

Впоследствии водитель вернул часть денег клиентке. "Претензий к водителю такси она не имеет", — подчеркнули в МВД.

По данному факту проводится проверка.