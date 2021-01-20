"Новое исследование вселяет много оптимизма, как и экономические прогнозы. Ряд крупных туристических компаний сообщают о росте числа ранних бронирований. Туристический сектор начнет восстановление в конце марта, а затем нас ждет "лето путешествий", — сообщает организация.

В совете отметили, что столь положительный прогноз связан с широкими программами вакцинации и всеобъемлющим внедрением тестирований на COVID-19 перед выездом за рубеж. При этом наибольшее влияние на туристический рынок окажет вакцинирование населения Великобритании и США – крупнейших стран-поставщиков туристов.

"Но есть и менее оптимистичный прогноз: в случае, если вакцинирование будет происходить медленнее, восстановление сектора начнется не раньше второй половины года, а спрос и доверие туристов будут ниже", — сообщает WTTC.

Там добавили, что в 2021 году во всем мире может быть восстановлено от 84 до 111 млн рабочих мест в сфере туризма – хотя по итогу их все равно будет на 54-82 млн меньше, чем в 2019 году.

"Что касается вклада путешествий в мировую экономику в 2021 году, то при оптимистичном прогнозе он составит $7,4 трлн (минус 17% по сравнению с 2019 годом). Если восстановление сектора будет происходить медленнее, то вклад снизится на 27% — до $6,5 трлн", — заключили в организации.