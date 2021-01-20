"Незаконные действия наносят невосполнимый ущерб объектам культурного наследия. Видеонаблюдение усилит охрану уникальных памятников и поможет уберечь их от вандализма. Кроме того, эта мера необходима для безопасного туризма, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности башен", — сказал представитель заповедника.

Как отметил собеседник агентства, мероприятие по установке камер, как пилотное, было проведено на частные инвестиции на одном из объектов культурного наследия селения Таргим Джейрахского района.

Он отметил, что правительством РФ одобрен законопроект о правовом регулировании вопросов размещения технических устройств на фасадах объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом об объектах культурного наследия, физические или юридические лица, которым объект принадлежит на праве собственности или предоставлен на праве хозяйственного ведения, либо оперативного управления, не могут проводить работы, изменяющие его облик.

Собеседник агентства напомним, в конце 2019 года республику потряс беспрецедентный случай в истории Ингушетии — акт вандализма в Джейрахском районе в отношении башенных комплексов с. Бейни, башни "Бэрер-г1ала", усадьбы "Утен-г1ала". Были повреждены памятники архитектуры, разобраны и выбиты арочные конструкции, похищены камни с объектов.

Благодаря установке камер на памятниках архитектуры в селении Таргим появилась возможность наблюдать за ними в режиме онлайн. Камеры и световая батарея, которая питает энергией систему видеонаблюдения, размещены на фасаде одного объекта. Это временная мера, весной работники заповедника планируют установить отдельные конструкции для них.

Как сообщалось, в июле и ноябре прошлого года Джейрахский районный суд Ингушетии приговорил двух мужчин к обязательным работам за повреждение башен с возмещением материального ущерба в 240 тыс. рублей.

В начале октября того же года полиция завела уголовное дело по факту разрушения трех башен архитектурного комплекса "Бейни" в горном Джейрахском районе.

На одном из заседаний совет тейпов Ингушетии заявил, что украденные арочные камни вывозились в Чечню.