Сейчас "КН-Холдинг" в равных долях принадлежит сыновьям Мордашова Кириллу (21 год) и Никите (20 лет). Через эту структуру они владеют долями в золотодобытчике Nordgold и туроператоре TUI.

Изменение схемы владения "КН-Холдингом" — это "техническая сделка внутри семьи Мордашовых", заявил представитель бизнесмена, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее Forbes писал со ссылкой на свои источники, что Никиту Мордашова летом отчислили из Высшей школы экономики, и он ушел служить в армию.

Мордашов-старший поделился с сыновьями долями в Nordgold и TUI в 2019 году. Цель изменений — обеспечить преемственность, ввести Кирилла и Никиту в курс дел и дать им опыт в сфере управления портфелем активов, говорил тогда представитель Мордашова.

Семья Мордашовых в общей сложности владеет около 25% TUI и без малого 100% золотодобытчика Nordgold. Часть акций при этом остается у Мордашова-старшего.