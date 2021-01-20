Продажи продукции компании в супермаркетах, а также онлайн-продажи увеличились, однако их рост не смог компенсировать падение, отмеченное в магазинах беспошлинной торговли в результате резкого сокращения туристической активности. Кроме того, компания была вынуждена закрыть магазины в период локдаунов, что также негативно повлияло на ее результаты по итогам 2020 года.

Как сообщается в пресс-релизе Lindt, выручка компании в минувшем году составила 4,02 млрд швейцарских франков ($4,51 млрд), сократившись на 11%, в том числе, в результате укрепления франка. Органическое снижение продаж составило 6,1%.

Продажи шоколада Lindt через интернет выросли на 5%. Выручка за пределами Европы и Северной Америки упала на 16% на фоне снижения продаж в магазинах беспошлинной торговли.

Lindt, при этом, подтвердила целевой показатель роста продаж в среднесрочной и долгосрочной перспективе на уровне 5-7%, а также отметила уверенность в том, что сможет добиться увеличения маржи операционной прибыли к 2022 году до 15% с 10% в 2020 году.

Тем временем британский производитель премиального шоколада Hotel Chocolat сообщил о росте выручки во втором полугодии 2020 года на 11%. Последние три месяца года были особенно успешными для компании: за 13 недель до 27 декабря включительно его продажи были на 19% выше, чем годом ранее.

Hotel Chocolat сообщила, что рост ее онлайн-продаж в Великобритании более чем компенсировал негативные последствия закрытия обычных магазинов из-за локдаунов. Кроме того, выросли продажи компании в США и Японии.