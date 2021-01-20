"Возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин", — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, неблагоприятный прогноз по сходу лавин сохраняется до конца дня 21 января.

Как сообщалось, из-за повышенной лавинной опасности в КБР третий день остается закрытым курорт "Эльбрус".

В понедельник днем на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара (Домбай) сошла снежная лавина. Под снегом обнаружено тело одного погибшего. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Первоначально сообщалось, что под снегом могут находиться от четырех до 12 человек. Позже было установлено местонахождение четырех туристов, оказалось, что они были на территории курортного поселка и под лавину не попали.

После схода снежной лавины СУ СКР по КЧР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).