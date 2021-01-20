"Не знаю, кто придумал ковидные паспорта. В восприятии людей это такая красная книжечка, там будет много стоять штампов, и он с этой книжечкой получит какие-то дополнительные права и возможности. Нет, конечно, не будет такого, и нецелесообразно это делать. Разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, это тоже неправильно", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

По ее словам, есть мнение, что если у человека будет такой документ, то он сможет спокойно передвигаться по миру, однако никаких решений на этот счет не существует. "И другие вакцины, которые используются в мире, они также не дают такого права", — сказала спикер.

По мнению Матвенко, никакие ковидные паспорта не нужны, но ведение электронного регистра вакцинируемых от коронавируса и выдача соответствующих сертификатов — это правильный путь.

"Кто захочет, он может получить, я считаю, электронный сертификат о том, что он вакцинирован. Вот это тот путь, который приемлем. Все остальные придумки надо оставить и не надо дразнить и раздражать людей", — заявила она.

Как сообщалось, политики и представители бизнеса во всем мире начали обсуждать возможность введения "ковидных паспортов", которые позволят сделавшим прививки от коронавируса путешествовать без ограничений. Некоторые страны, в частности, Кипр и Сейшельские острова, уже объявили, что будут пускать туристов с прививками без карантинов и тестов на коронавирус.