Отмечается, что существенные коррективы в работу уральского авиаузла внесла пандемия коронавирусной инфекции. "Наибольшее снижение пассажиропотока зафиксировано в международном секторе (-84%), что связано с закрытием международного авиасообщения с марта 2020 года", — говорится в пресс-релизе.

Всего по итогам года на зарубежных рейсах в "Кольцово" было обслужено 332,8 тыс. пассажиров (снижение в 6,2 раза).

Пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составил 3,217 млн человек (снижение на 25%). При этом 55% пассажиропотока пришлось на региональные маршруты в обход Москвы, четверть — на южные направления.

"В ушедшем году на рейсах в Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу и Геленджик обслужено 859,2 тыс. человек, что сопоставимо с показателями 2019 года", — говорится в сообщении.

В пятерку наиболее популярных направлений полетов в 2020 году вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.