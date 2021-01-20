"В настоящее время мы обсуждаем вопрос общих стандартов, которые могут быть признаны в ЕС, в отношении того, что если ты едешь, например, во Францию, ты можешь доказать и показать, что ты был вакцинирован, и этот документ будет приемлем — мы говорим об этих стандартах", — констатировал он.

"Очень преждевременно обсуждать это (выдачу виз в привязке с доказательством о вакцинировании — ИФ) для граждан третьих стран, так как на рынке будут разные вакцины, произведенные, например, в России или в Китае, для признания которых нам потребуется информация. Вопрос международного признания (вакцинации — ИФ) — это не для завтрашнего обсуждения. Мы не планируем ставить этот вопрос (на повестку дня видеоконференции — ИФ). Это не сейчас, так как мы только в самом начале (сертификации вакцинации — ИФ)", — добавил дипломат.

Кроме того, он указал, что в недавнем интервью президент Европейского совета Шарль Мишель уже высказал мнение, что "это очень чувствительный вопрос для многих стран-членов, и вы должны иметь это в виду".