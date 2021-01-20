Падение пассажиропотока из-за распространения коронавирусной инфекции затронуло все сегменты перевозок. Кратковременное улучшение ситуации в сентябре и октябре не оказало заметного влияния на общую картину года. Больше всего, на 42,6%, сократилось количество пассажиров на рейсах в/из Москвы. Наиболее благоприятная ситуация сложилась на прямых межрегиональных перевозках, где падение составило лишь 3,4%.

Наиболее популярным направлением для авиаперелетов внутри России, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стал Екатеринбург, который обогнал курортные города. Далее в порядке убывания спроса следуют Симферополь, Сочи, Уфа, Самара и Махачкала.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на сложную обстановку в отрасли, в 2020 году в "Платове" открывались новые направления и рейсы: внутри России — в Саратов и в Екатеринбург, за рубеж — на остров Занзибар (Танзания).

Пассажиропоток на международных рейсах в прошлом году сократился на 38,4%, до 419,7 тыс. пассажиров.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут".