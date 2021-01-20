Ранее сообщалось, что в 2019 году пассажиропоток в аэропорту составил 3,08 млн человек, что стало рекордным показателем в его истории. Таким образом, в прошлом году пассажиропоток сократился в 2,4 раза.

На внутрироссийских воздушных линиях было обслужено 1,07 млн пассажиров (снижение на 34,4%), или 83% всего пассажиропотока. Наибольшие объемы на внутрироссийских направлениях обеспечили рейсы в Москву, Новосибирск и Южно-Сахалинск.

Международный пассажиропоток в 2020 году упал в 6,4 раза — до 225 тыс. человек.