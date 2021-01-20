Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал в Чкаловске в ходе рабочей поездки. Он поручил организовать в Чкаловск через Городец новый маршрут "Валдаев" из Нижнего Новгорода.

"Здесь необходимо создавать дополнительные возможности для туристов. Шлюзование в пути может стать для туристов дополнительным впечатлением. Чкаловск — одно из самых перспективных туристических направлений в регионе", — приводятся в сообщении слова Никитина.

Как сообщалось ранее, в начале августа 2019 года был открыт первый регулярный маршрут судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" в Нижегородской области после долгого отсутствия региональных речных пассажирских перевозок по Волге. В 2020 году СПК "Валдай 45Р" в Нижегородской области работали на маршруте Нижний Новгород — Городец и маршруте Нижний Новгород — Макарьево.

СПК "Валдай 45Р" предназначено для перевозки пассажиров на реках в светлое время суток. "Валдай 45Р" имеет низкую осадку (около 1 м), может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Вместимость судна составляет 45 пассажиров, экипаж — два человека. При создании судна была применена интеллектуальная система умерения качки.

Чкаловск (до 1937 года — Василёво) — город в Нижегородской области, переименован в честь советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова, родившегося здесь. В городе имеется мемориальный музей Чкалова. На самолете АНТ-25 Чкалов совершил первый в мировой истории беспосадочный перелёт из Москвы через Северный полюс в Америку.