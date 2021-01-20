"Тема продолжается, это осуществляется в рамках экспертной дискуссии, но пока нет единой точки зрения", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, существует ли дедлайн для принятия этого решения, пресс-секретарь президента ответил: "Нет".

Ранее по итогам ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для россиян, прошедших вакцинацию, а также о международном признании этих сертификатов с целью выезда граждан РФ за рубеж.