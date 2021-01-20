Опрос проходил 18-19 января, в нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из 349 населенных пунктов.

Участникам исследования задавали вопрос о том, считают ли они правильным вводить ковидные паспорта на территории всей страны по примеру Башкортостана. Согласились с этой мерой 12% опрошенных, против – 59%, затруднились ответить 29%.

Ответы на вопрос несколько различаются среди людей, имеющих антитела и не болевших. Среди первых положительно оценивают введение ковидных паспортов 18%, среди вторых – 10%. Против документа выступили 55% болевших и 61% не болевших. Затруднились ответить 27 и 29% соответственно.

"Противники ковидных паспортов чаще всего считают информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне, а решение властей выдавать такие паспорта дискриминационным. Среди сторонников же в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус: «По работе я езжу по предприятиям, и все просят подтвердить отсутствие заболевания. А так как у меня антитела, то я постоянно сдаю кровь и справка на 4 дня, 2 из которых только на анализ", — цитирует пресс-служба Superjob участников опроса.

Как сообщалось, политики и представители бизнеса во всем мире начали обсуждать возможность введения "ковидных паспортов", которые позволят сделавшим прививки от коронавируса путешествовать без ограничений. Некоторые страны, в частности, Кипр и Сейшельские острова, уже объявили, что будут пускать туристов с прививками без карантинов и тестов на коронавирус.

Власти Башкирии объявили о запуске "антиковидных паспортов" для жителей республики, имеющих антитела или сделавших прививки. Паспорт можно будет получить через портал госуслуг. Оператором проекта выступает региональное министерство цифрового развития государственного управления. Предполагается, что по такому паспорту можно будет получить определенные скидки и преференции в магазинах, учреждениях, а также рассчитывать на снятие ограничений по этому заболеванию. Ожидается, что тестирование функционала "Антиковидного паспорта" начнется 5 февраля 2021 года.