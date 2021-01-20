Позапрошлый год "Победа" закончила с прибылью в 4,9 млрд руб.

Пассажиропоток компании упал в прошлом году примерно на 10%, до 9,1 млн человек. Процент средней загрузки рейсов при этом сохранился почти на докризисном уровне — 92%, сообщил перевозчик.

Все авиакомпании РФ, по данным Росавиации, сократили перевозки в 2020 году на 46%, до 69,2 млн человек. Общий операционный убыток отрасли прогнозируется на уровне 200 млрд руб. против позапрошлогодних 38 млрд руб., заявляли в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing 737-800 в одноклассной компоновке.