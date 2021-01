"Всего в 2020 году в центральном стрит-ритейле столицы закрылось 455 операторов. Из них закрылось 208 заведений общественного питания, что на 35% превышает аналогичный показатель за 2019 год. В общей структуре закрытий доля ресторанов и кафе составила 46%" — сказали в компании в среду.

Следом за сегментом общественного питания в структуре закрытий следуют "банки и услуги", за год в центральных торговых коридорах столицы закрылось 46 представителей данного сегмента, уточнили в JLL.

Там отметили, что сегмент общественного питания оказался одним из наиболее пострадавших из-за ограничений, связанных с пандемией, а операторы, располагающиеся на центральных улицах, почувствовали это еще сильнее из-за значительного снижения трафика и туристического потока в центре города.

Сетевые операторы чаще других закрывали свои точки, оптимизируя наименее выгодные. Среди закрытых в 2020 году ресторанов и кафе, к примеру, несколько заведений сетей "Шоколадница", Prime, "Чайхона №1", гастробар Grizzly на Мясницкой, L`Apero и Humans Seafood Bar на Патриарших прудах, "Корчма Тарас Бульба" на Пятницкой, Sanders Grill by KFC на Новом Арбате, From Rome to Home на Садовом кольце.

Превышение количества закрытий над открытиями более чем в 1,5 раза привело к увеличению вакантности на центральных торговых улицах столицы. По итогам 2020 года доля свободных помещений составила 15,5%, что на 6,8 п.п. превышает вакантность конца 2019 года. На текущий момент, это самый высокий уровень за пять лет.

Кроме того, снизились и ставки. Наибольшее снижение средних запрашиваемых ставок аренды наблюдалось на Арбате, где за 2020 год ставка уменьшилась на 21% до 75 тыс. руб. за кв. м в год. Кроме того, 19% стоимости аренды потеряла 1-я Тверская-Ямская, на 13% уменьшилась средняя ставка на Покровке.

Что касается новых точек, то они есть, но их значение намного ниже предыдущих лет. В 2020 году появилось 294 новых оператора, что на 25% ниже показателя предыдущего года. В структуре открытий с долей 49% лидируют операторы общественного питания, а также супермаркеты и специализированные магазины и представители сегмента "красота и здоровье. Постепенное снижение вакантности ожидается со второй половины 2021 года.