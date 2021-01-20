"Алексей Липатов начал карьеру в "Интуристе" в 2009 году с позиции ведущего менеджера отдела маркетинга и рекламы. С 2016 года он занимал должность руководителя департамента операционного маркетинга", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что Липатов хорошо известен в профессиональной среде. Его команда реализовывала коммуникационные проекты для турагентств – такие, как ежегодный Региональный туристический форум (РТФ), International Travel Forum, различные мотивационные программы, акции и международные рекламные кампании.

В своем обращении Липатов пообещал продолжить активное развитие всех направлений бизнеса "Интуриста", и в ближайшее время объявить о новых промо и образовательных проектах, рекламных турах, а также предложить партнерам новые туристические продукты.

Алексей Липатов родился в 1980 году в городе Химки Московской области. Имеет высшее техническое образование, увлекается волейболом и регби. Работает в туристической отрасли 14 лет.

"Сергей Толчин продолжит свою карьеру в отельном бизнесе в новой для себя роли. Мы благодарим его за годы совместной работы и желаем успехов. Уверен, что опыт Сергея в международном туризме будет способствовать внедрению новых высоких стандартов сервиса в отечественной индустрии гостеприимства", — отметил генеральный директор туроператора Виктор Тополкараев.