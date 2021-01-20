"Мы в 2019-2020 годах вели проектирование нового аэропортового комплекса (в Томске — ИФ) площадью 6,5 тыс. кв. метров, он будет расположен рядом с существующим. В настоящее время проектная документация передана в Главгосэкспертизу, мы рассчитываем получить положительное заключение в феврале-марте. Торги намерены провести весной 2021 года и выйти уже на строительную площадку", — сказал он.

Стоимость проекта составит 1,8 млрд рублей, новый терминал расположится рядом с существующим.

Янкилевич уточнил, что в настоящее время идет реконструкция взлетно-посадочной полосы, инженерных сетей, строительство аварийной поисково-спасательной станции, периметрового ограждения.

Как сообщалось ранее, эти работы начались в феврале 2020 года, их выполняет ЗАО "Строительное управление Томской домостроительной компании", стоимость контракта составляет 2,81 млрд рублей. Заказчиком выступает ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (структура Росавиации).

"Мы рассчитываем, что эта сумма (на реконструкцию ВПП — ИФ) будет увеличена. Мы за счет средств аэропорта планируем сделать корректировку проекта по удлинению ВПП. Сейчас она — 2500 метров, мы бы хотели 2800 метров. Мы обсуждали это с губернатором Томской области. У региона есть идеи по развитию международных программ образования, притоку студентов", — сказал Янкилевич в среду, пояснив, что при удлинении полосы аэропорт Томска сможет принимать более вместительные воздушные суда, требовательные к длине ВПП.

Янкилевич добавил, что удлинение полосы потребует около 1 млрд рублей.

Аэропорт "Богашево" основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 10 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 18 направлениям внутри страны. Аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт Томск", совладельцами которого являются "Новапорт" (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).

В 2020 году томский аэропорт обслужил 348,4 тыс. пассажиров, что почти в 2,2 раза меньше уровня 2019 года.