"Если в 2019 году у нас был доход примерно 250 млн, то за 2020 год доходы сократились практически в 2 раза. При этом Минкультуры РФ нам компенсировало часть выпадающих доходов, но в общей сложности, конечно, они (средства) не компенсируют всех убытков. Они компенсировали (выпадающие доходы) только в части заработной платы, это примерно 60% от выпадающих доходов", — сообщила агентству директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Она уточнила, что, несмотря на то, что РАМТ затрачивал несколько меньше средств на содержание здания театра, убытки оказались "сильными", что привело к снижению средней зарплаты по сравнению с 2019 годом. Это связано с тем, что театр не работал со зрителями на протяжении нескольких месяцев с середины марта.

При этом она отметила, что театры с надеждой ждут, когда максимальная заполняемость залов будет увеличена до 50%, "потому что это нам облегчит работу и будет для нас спасительным моментом и мы сможем вернуться в какой-то похожий на нормальный ритм". По словам собеседницы агентства, из-за ограничительных мер театру пришлось отказаться от спектаклей на малой сцене, так как "мы буквально продавали из-за ограничений 7 билетов".

Однако, как отметила Апфельбаум, на возвращение зрителей в театры и продажу билетов, при условии увеличения максимальной заполняемости, уйдет примерно 2-3 недели.

"Мы понимаем, что так не бывает и когда большие залы, нужен какой-то разгон, 2-3 недели, сейчас мы начинаем продажу на март и если хотя бы с марта нам бы сказали, что можно 50% продавать, то уже мартовские билеты есть шанс продать 50%, а если скажут, что можно пускать на спектакли половину зрителей от заполняемости зала за 2-3 дня, то конечно, продать за 1 день дополнительные 200 билетов, в нашем случае, это невозможно", — сказала директор РАМТ.

В свою очередь, директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова в разговоре с агентством сообщила, что театр также недосчитался половины доходов.

"Мы должны были получить, планируемая нами цифра, 485 млн, а получили 230 млн, то есть больше половины — убытки", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что театр вернул все средства за билеты на отмененные или перенесенные из-за пандемии спектакли. "Мы жили и экономили каждую копейку, но при всем этом мы выпустили 7 премьер, три из которых во время пандемии. Мы экономили на всем, чтобы качество постановок не пострадало", — добавила Михайлова.

Финансовые потери затронули и федеральные столичные музеи.

Государственный исторический музей из-за пандемии по итогам 2020 года потерял 400 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" начальник управления по связям с общественностью Государственного Исторического музея Мария Лемигова.

По ее словам, сейчас музею достаточно трудно прогнозировать работу в 2021 году.

"Очевидно, что ситуация с коронавирусом продолжает оставаться достаточно серьезной. Очевидно, что в наступившем году не восстановится туристический поток, но мы рассчитываем, на то, чтобы начать работать на прием посетителей, пусть и в ограниченном формате, но все-таки работать, сейчас это наша основная задача", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас музей не строит никаких далеко идущих планов, "тем не менее, мы, конечно же, планируем нашу выставочную деятельность, планируем мероприятия на весенний, летний период, безусловно, конечно, с поправками на те требования, которые предъявляет Роспотребнадзор".

При этом Лемигова подчеркнула, что в музее соблюдаются все меры профилактики коронавируса, в частности во время новогодних праздников была установлена система сканирования посетителей для того, чтобы не допускать в музей людей с повышенной температурой.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Государственного академического Большого театра Катерина Новикова, театр из-за пандемии коронавируса в 2020 году недосчитался 1,3 млрд рублей от нереализованных билетов. Другие финансовые потери театра, связанные с отменой гастролей и спектаклей, изменениями репертуара и другими, пока, по словам Новиковой, оценить трудно, потому что "баланс будет подводиться где-то в марте-начале апреля и после этого можно будет говорить о других финансовых потерях театра".