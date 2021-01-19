"В 2020 году Исаакиевский собор и Спас на Крови (находится под управлением ГМП "Исаакиевский собор — ИФ) посетили 1 млн 303 тыс. человек. В 2019 году у нас было 4 млн 304 тыс. посетителей. Но в 2020 году мы закрывались для посетителей на четыре месяца, с марта по июнь. Плюс сократился въездной туризм", — уточнил Стахеев.

Он подчеркнул, что администрация Исаакиевского собора не планирует повышать цену билетов и пересматривать график богослужений на 2021 год. Уточнять информацию о доходах музея пресс-секретарь не стал, отметив лишь очевидное снижение по сравнению с 2019 годом.

"Мы работаем, как и работали, по установленному графику. Сейчас колоннада открыта, у нас периодически проходят концерты с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", — добавил Стахеев.

В 2017 году Исаакиевский собор и Храм воскресения Христова (Спас на Крови) посетили 3 млн 814 тыс. человек, в 2016 году — 3 млн 810 тыс. человек.