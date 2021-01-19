"На месте работают наш сотрудники, которые готовят заключение для правоохранителей по поводу снежной лавины. Предварительно можно сказать, что на склоне, где сошла лавина, стоит установка по активному воздействию, но она работала на противоположный склон, через долину, где вообще нет людей. Там спустили лавину, а здесь она сошла сама. Это природное явление, связанное с большим количеством осадков. Ничего другого", — сказал Беккиев.

Он отметил, что в Домбае было объявлено предупреждение о том, что склон лавиноопасный и выходить туда нельзя. Несмотря на это, люди на склон выходили.

Вместе, с тем ранее прокуратура КЧР сообщила, что неконтролируемый сход снежных масс в Домбае был вызван принудительным спуском снежной лавины.

"По предварительным данным, 18 января около 13 часов сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы" произвели выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара. Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В понедельник днем на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара (Домбай) сошла снежная лавина. Под снегом обнаружено тело одного погибшего. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Первоначально сообщалось, что под снегом могут находиться от четырех до 12 человек. Позже было установлено место нахождения четырех туристов, оказалось, что они были на территории курортного поселка и под лавину не попали.

После схода снежной лавины СУ СКР по КЧР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.