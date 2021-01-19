"Методические рекомендации по профилактике COVID-19 для гостиничной отрасли бизнес разрабатывал совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом в мае прошлого года. Они оказались разумными для всех, отельеры строго соблюдали их весь 2020 год", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент организации "Опора России" Алексей Кожевников.

Однако сейчас, по его словам, Роспотребнадзор решил сделать эти рекомендации жесткими правилами, по которым рядовым предпринимателям будет сложно работать, а кому-то и вовсе придется закрыться.

"Одно дело — когда к тебе пришли проверяющие органы, увидели небольшие недочеты и попросили устранить. И совсем другое – когда прицельно смотрят, как ты выполняешь правила на 100%. И если что-то не соответствует, то попадаешь на весомый штраф или даже на закрытие на 90 дней", — отметил Кожевников.

Он напомнил, что гостиничная отрасль признана пострадавшей, ей полагалась экономическая поддержка.

"Отрасль до сих пор не восстановилась, и произойдет это не раньше, чем через пару лет. Рентабельность гостиничного бизнеса в основном находится на уровне 3-5%, уровень доходности на номер упал до критических показателей от 30 до 70%. И получить сегодня весомый штраф или закрытие даже на несколько недель будет означать стопроцентное банкротство того или иного предприятия", — подчеркнул Кожевников.

По его мнению, нужно "оставить все как есть и помогать друг другу в непростой ситуации" – тем более, что российский гостиничный бизнес в 2020 году "не стал эпицентром заражений COVID-19".

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов также раскритиковал инициативу Роспотребнадзора.

"Ничего хорошего в этом нет. Рекомендации – это рекомендации, а СанПиН – это то, за что уже завтра начнут проверять и штрафовать", — сказал он.

По словам Прасова, в правилах есть излишние и затратные вещи – например, требования по влажной уборке напольных покрытий. "Если ежедневно мыть ковролин, он просто превратится в месиво. Не говоря о том, что специальные машины стоят очень дорого и есть лишь у отелей 4-5*. А для хостелов новые СанПиНы окажутся катастрофичными из-за требования индивидуального расселения гостей", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сам принцип работы хостела – размещение нескольких человек в одном номере.

"Есть и индивидуальные комнаты, но это скорее исключение. А в требованиях Роспотребнадзора указано, что расселять гостей нужно по одному. Таким образом, хостелы просто не смогут работать дальше", — пояснил эксперт.

"Среди прочего есть и затраты на дезинфицирующие средства, с покупкой которых государство больше не помогает, а нынешних доходов отелей не хватает. Появляется много бумажной работы. В целом с точки зрения бизнеса инициатива Роспотребнадзора губительна. Она приведет к росту затрат отельеров и давления на них", — заключил он.

Ранее похожая ситуация произошла с санаториями: летом Роспотребнадзор выпустил необоснованно жесткие требования по противодействию COVID-19 для этих организаций. В частности, весь персонал здравниц обязан был еженедельно сдавать тесты на коронавирус, а с гостей при заселении требовали справки об отсутствии вируса и отсутствии контактов с заболевшими. Правила вызвали негодование турбизнеса и спустя некоторое время были значительно смягчены.