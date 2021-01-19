На внутренних воздушных линиях аэропорт обслужил 13,5 млн пассажиров (-17,7% г/г), на международных — 2,9 млн человек, что в 4,1 раза меньше показателя 2019 года.

В декабре на внутрироссийских рейсах аэропорт обслужил 1,21 млн человек, что практически соответствует прошлогоднему показателю. На международных рейсах пассажиропоток упал к прошлому году в 5,1 раза, до 148 тыс. человек.

По итогам 2020 года аэропорт "Домодедово", как отмечалось ранее в его отчетности, ждал падения перевозок на 35% г/г, до 17,7 млн человек, рассчитывая вернуться на "доковидный" уровень после 2022 года. В 2019 году "Домодедово" обслужило 28,3 млн человек (-4% г/г), став вторым крупнейшим аэропортом РФ. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings.

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" на фоне пандемии COVID-19 упал в 2020 году на 60% в сравнении с показателем 2019 г., до 19,784 млн человек (включая детей до двух лет). Пассажиропоток на международных воздушных линиях упал в годовом выражении в 4,2 раза и составил 6,383 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях — на 42%, до 13,401 млн пассажиров.

Аэропорт "Внуково" пока не сообщал данные о пассажиропотоке за прошлый год.