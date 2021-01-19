Режим введен "для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Эльбрусского муниципального района КБР".

Население Эльбрусского района оповещено о необходимости воздержаться от поездок в Приэльбрусье, а все отдыхающие в курортной зоне — от пешеходных прогулок, особенно в горах в снегопад и непогоду.

Для защиты населения, рекреационных центров и объектов экономики от снежных лавин Эльбрусским военизированным отрядом выполнено 12 выстрелов на склонах горы Чегет по пяти лавиноопасным очагам.