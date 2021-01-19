"Мы продолжаем мониторинг людей, прибывающих из Великобритании. На сегодняшний день в Ростовской области их 20, из них 17 обследованы с отрицательным результатом, один человек потерялся, мы вместе с полицией его сейчас ищем", — сказал Ковалев.

О судьбе еще двух человек, прибывших в регион из Великобритании, Ковалев в ходе брифинга не упомянул.

Ранее Ковалев сообщал, что всех прибывших из Великобритании в Ростовскую область будут тестировать на наличие нового штамма COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Великобритании была выявлена новая разновидность коронавируса N501Y, которая по некоторым данным имеет высокую скорость распространения. Ученые пока не имеют данных о том, какое влияние новый штамм имеет на течение заболевания и как на него не будут действовать вакцины. С 26 декабря прибывающие в Россию из Великобритании обязаны сесть на двухнедельный карантин.