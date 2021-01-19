"Так, с января по апрель в нормативном графике движения будет временно ограничено движение 53 пар поездов дальнего следования и изменена периодичность курсирования 71 пары поездов, спрос на которые минимален", — сообщили в ФПК.

Корректировка графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом, сообщили в компании.

Часть из этих поездов были запланированы в нормативном графике движения, но так и не были назначены в связи с низким спросом из-за эпидемиологической ситуации, отмечает ФПК.

С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД. При улучшении ситуации и повышении спроса на отдельных направлениях ФПК будет принимать решение о назначении поездов или увеличении составности поездов на существующих маршрутах.