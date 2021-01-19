Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе S7 Airlines, выполнение полетов было прекращено в связи с тем, что рейс не вошел в федеральную программу субсидирования.

"В настоящее время, к сожалению, нет возможности его выполнять — по коммерческим причинам. Однако S7 Airlines совместно с менеджментом аэропортов и региональными властями обсуждает пути для возобновления полетов", — сказал представитель авиакомпании.

S7 Airlines запустила рейс Новосибирск — Томск летом 2018 года. Полеты выполнялись три раза в неделю на самолетах Embraer-170. Благодаря рейсу пассажиры из Томска могли воспользоваться возможностями стыковок в новосибирском аэропорту "Толмачево" и продолжить путешествие в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Владивосток, Пекин и в других направлениях.

После отмены авиасообщения альтернативными способами добраться из Томска в Новосибирск (расстояние между городами 250 км), остаются поезда и автобусы. Железнодорожное сообщение осуществляется до четырех раз в день, автобусное — до 20 рейсов в день.