"У нас переход на летний график движения осуществляется с последней субботы мая. Поэтому мы с учётом мнения губернаторов, обсуждения с Москвой, обсуждения внутри компании, с нашими строителями договорились, что мы этот переход осуществим с субботы 29 мая, когда полностью будет закончена реконструкция нашего вокзального комплекса "Восточный" терминал Черкизово, чтобы сделать бесшовную пересадку с дальних поездов", — сказал Пегов.

Ранее сообщалось, что РЖД с 15 марта 2021 года переведут с Курского вокзала на станцию Черкизово ряд пассажирских поездов, в том числе "Стрижей" и "Ласточек", курсирующих по маршруту Москва — Нижний Новгород.